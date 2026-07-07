Wie der „Teufelszug“ im Kampf gegen Blutkrebs rockt

12.000 Euro für den guten Zweck

Der im Wacken-Design gestaltete „Teufelszug“ von Märklin hat bei einer Auktion auf Catawiki 12.000 Euro erzielt. Der vollständige Erlös fließt in die lebensrettende Arbeit der DKMS – und hilft uns dabei, 240 neue Spender zu registrieren und weltweit Patientinnen und Patienten eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen. Die symbolische Scheckübergabe fand im Märklin-Stammwerk in Göppingen statt.

Mit dabei waren neben Philipp Schlampp, dem glücklichen Käufer des außergewöhnlichen Sammlerstücks auch Wolfrad Bächle, Geschäftsführer Märklin, Ulf Bovensmann, Zielgruppenmanager Märklin, Janko Franke, Projektmanager Sales & Marketing Märklin und kreativer Kopf hinter dem Zug, Christophe Hendriks Franssen, Modelleisenbahn-Experte bei Catawiki, sowie Andrea Autenrieth, Abteilungsleiterin DKMS Spenderneugewinnung, die den Scheck entgegen nahm und sich bei allen herzlich im Namen der gemeinnützigen Organisation bedankte.

Der „Teufelszug“ ist ein handgefertigtes Einzelstück – ein eigens für das Wacken Open Air 2025 entwickeltes Handmuster. In Spur G (Maßstab 1:22,5) bringt es der Zug mit mehreren Wagen auf eine Länge von über drei Metern. Auffälliges Wacken-Branding, markante Details wie leuchtende Teufelshörner und sein Einsatz unter freiem Himmel während des Festivals machen ihn zu einem besonderen Highlight für Fans von Modelleisenbahnen und Metal.

Ein Kauf, der Hoffnung schenkt

Den Zuschlag bei der Auktion sicherte sich der 24-jährige Philipp Schlampp aus Albstadt. Für ihn ging mit dem Erwerb des „Teufelszugs“ ein persönlicher Wunsch in Erfüllung.

„Als ich den Zug gesehen habe, wusste ich sofort: Den muss ich haben!“

Bei seinem Besuch im Märklinwerk nahm er das Unikat persönlich entgegen – inklusive Zertifikat, das die Einmaligkeit des Modells bestätigt. Im Anschluss erhielt er Einblicke in die Produktion und besuchte gemeinsam mit Freunden das Märklineum.

Die Auktion hatte für ihn noch eine weitere Bedeutung: Philipp ließ sich im Zuge der Aktion als potenzieller Stammzellspender registrieren – ein Schritt, der Leben retten kann.

„Der Zug findet seinen Platz beim Eisenbahn-Technik-Club in Albstadt und kann dort nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung bei Veranstaltungen bewundert werden. Es gibt hier einige Wackenfans unter uns, die sich natürlich sehr gefreut haben. Ich höre jede Musik, außer Schlager. Nach Wacken würde ich auch gerne mal fahren.“ - Philipp Schlampp

Eine starke Partnerschaft für den Kampf gegen Blutkrebs

Die Versteigerung ist Teil einer langjährigen und lebensrettenden Freundschaft, die uns besonders am Herzen liegt: Seit 2014 engagieren sich das Team Wacken Open Air (W:O:A) – allen voran die Gründer und Organisatoren Holger Hübner und Thomas Jensen –im Kampf gegen Blutkrebs. Auslöser war die Erkrankung von Melissa, der Tochter des 2018 verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess. Seither haben sich mehr als 13.000 Metalheads als potenzielle Stammzellspender:innen bei uns registriert.

Für uns ist klar: Jede Registrierung zählt. Wer Teil dieser starken Community werden möchte, kann sich jederzeit unter www.dkms.de/wacken als potenzielle:r Spender:in registrieren. Und natürlich auf dem „heiligen Acker“ 2026!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. See you in Wacken. Rain or shine.