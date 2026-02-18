Spender:in werdenGeld spenden
1,55 Millionen Euro für die DKMS durch die Traumhausverlosung

Bei der Traumhausverlosung auf Mallorca kamen 1,55 Millionen Euro für die DKMS zusammen. Mit der Spendensumme können 31.000 neue potenzielle Stammzellspender:innen registriert werden und Patient:innen weltweit erhalten eine neue Chance auf ein passendes Match.

In unserer Zusammenarbeit mit der Traumhausverlosung hat die zweite erfolgreiche Runde stattgefunden. Durch die Erlöse aus dem Losverkauf des Mallorca-Hauses können gezielt junge Menschen in die Spenderdatei aufgenommen werden, die bei Transplantationen besonders gefragt sind. Jede einzelne Registrierung erhöht die Chance, für eine an Blutkrebs erkrankte Person weltweit die passende Spenderin oder den passenden Spender zu finden.

„Jede neue Registrierung kann den Unterschied machen“, sagt Stephan Schumacher, Geschäftsführer DKMS Deutschland. „Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung und das Engagement aller Beteiligten. Dank der Hilfe aus der Traumhausverlosung können wir 31.000 weitere Menschen in unsere Datei aufnehmen und damit vielen Patientinnen und Patienten eine neue Perspektive geben.“

Ein Gewinn mit doppelter Wirkung

Eine Gruppe von Menschen posiert für ein Foto

Mit der Verlosung eines Traumhauses auf Mallorca wurde nicht nur der Traum von einer eigenen Immobilie erfüllt. Gleichzeitig haben alle Teilnehmenden dazu beigetragen, den Kampf gegen Blutkrebs voranzubringen. Die Chance auf ein neues Zuhause war verbunden mit der Unterstützung einer lebensrettenden Mission.

Auch die Traumhausverlosung zieht ein positives Fazit. Geschäftsführerin Luisa Haxel betont, dass mit jedem Los gemeinnützige Projekte gefördert werden. Die Spendensumme für die DKMS sei ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement und das Vertrauen in die gemeinsame Zusammenarbeit.

Eine Gruppe von Menschen sitzt auf einer Couch

31.000 neue Chancen auf ein Match

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an der Verlosung teilgenommen und Solidarität gezeigt haben. 31.000 neue Registrierungen bedeuten 31.000 zusätzliche Chancen auf ein passendes Match – und damit auf ein zweites Leben für Menschen mit Blutkrebs.

Weitere Informationen zur Traumhausverlosung:
Traumhausverlosung ist die erste Verlosung in Deutschland, bei der eine echte Immobilie garantiert verlost wird – unabhängig von der Teilnehmerzahl. Veranstalter und Lizenzinhaber ist die Dreamify gGmbH, ein Unternehmen der ZEAL Network SE. Mit jedem verkauften Los werden ausgewählte gemeinnützige Organisationen in Deutschland unterstützt.

Du bist Journalist:in oder Medienvertreter:in und möchtest über unsere Themen berichten?
Hintergründe, Materialien und Ansprechpartner:innen findest du in unserem Media Center
