Handball-Erstligist TVB Stuttgart punktet gegen Blutkrebs

Mit großer Unterstützung der Fans und des Teams vom TVB nahmen wir mehr als 50 neue potenzielle Stammzellspender:innen in unsere Datei auf. An unserem Stand warben auch Spieler des TVB dafür, sich als mögliche Lebensretter:in von Morgen registrieren zu lassen – darunter TVB-Kapitän Patrick Zieker. „Aufmerksamkeit auf das Thema Stammzellspende zu lenken, ist extrem wichtig. Die Registrierungsaktion haben wir bei unserem Heimspiel daher sehr gerne unterstützt. Wir freuen uns über viele neue Registrierte, die vielleicht eines Tages ein Leben retten“, erklärt der Linksaußen der Schwaben.

Claudia Kienle, der frühere Leukämiepatient Holger Kienle und TVB-Kapitän Patrick Zieker (v.l.n.r.) am Registrierungsstand der DKMS in der Porsche-Arena

Zieker hörte am Stand auch dem früheren Leukämie-Patienten Holger aus Göppingen zu, der ihm eindrücklich von seiner letztjährigen Blutkrebserkrankung berichtete. „Nachdem Holger mir von seiner Leidensgeschichte erzählt hat, wurde mir noch einmal klarer, mit wie wenig Aufwand man einem Menschen durch eine Stammzellspende so viel schenken kann: nämlich ein längeres Leben mit seiner Familie und Freunden“, so Zieker. Auch dem Publikum berichtete Holger vor dem Anwurf in der Porsche-Arena im Live-Interview auf der Platte von seinen Erfahrungen mit der Leukämie und machte deutlich, wie wichtig die Registrierung als mögliche:r Stammzellspender:in ist.

Die Registrierungsaktion in der Porsche-Arena gab nur den Auftakt unserer Zusammenarbeit. Die Fans sind bereits jetzt aufgerufen, sich auch in Zukunft bei Heimspielen oder die eigens eingerichtete Registrierungsseite mit dem TVB als Spender:in registrieren zu lassen, um sich gemeinsam gegen Blutkrebs einzusetzen. Außerdem schafft der TVB mit verschiedenen Werbebanden in der Porsche-Arena noch mehr Aufmerksamkeit für uns – bei den Fans vor Ort und den Zuschauer:innen von DYN. In Kürze gibt es auch eine besondere Versteigerung: Matchworn Trikots des Heimspiels gegen die Rhein-Neckar Löwen wird der Verein zugunsten der DKMS versteigern, um so Kosten für weitere Registrierungen zu decken.

v.l.n.r. Philipp Porges, Leiter Kommunikation des TVB Stuttgart, Patrick Zieker, Kapitän des TVB, sowie der frühere Patient Holger Kienle und Joachim Neubauer von der DKMS

Die DKMS bedankt sich für den bärenstarken Einsatz des TVB Stuttgart, der beweist, wie stark Zusammenhalt und Solidarität im (Profi-)Sport gelebt werden. Auf eine gelungene Zusammenarbeit!