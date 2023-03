Aus diesem Grund müssen wir uns international aufstellen, um allen Blutkrebspatienten eine Chance auf ein 2. Leben zu geben. Die DKMS Chile hat ihren Sitz in Santiago de Chile. Die Eröffnung fand am 11. April 2018 im Centro Cultural Palacio de La Moneda statt, welcher in der Nachbarschaft zum chilenischen Präsidentenpalast liegt und die Wichtigkeit der Veranstaltung als Meilenstein in der Geschichte der DKMS verdeutlichte. Durch internationales Wachstum können wir sowohl die Größe der Datei als auch die Vielfalt unter den registrierten Spendern erhöhen und so Blutkrebspatienten sowohl in Chile als auch weltweit helfen.

Emotionaler Höhepunkt der Veranstaltung und eindrucksvolles Zeichen für länderübergreifende Solidarität war der Moment, als Juan Patricio Carreño, ein fünfjähriger Blutkrebspatient aus Chile, seine Stammzellspenderin traf: Tatjana Tröger aus der Nähe von Stuttgart. Die 26-Jährige war extra nach Chile gereist, um den Jungen persönlich kennen zu lernen. Tatjana traf ihn und seine Familie erstmals während der Eröffnungsveranstaltung – für alle ein unvergesslicher Moment.

Die globale Vision der DKMS ist, jedem Menschen, der auf eine Stammzellspende angewiesen ist, eine zweite Lebenschance zu geben.