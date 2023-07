Kilian Kerner, Marcel Ostertag, Danny Reinke und Rebekka Ruétz starten mit geballter Power eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne im Rahmen der Berliner Fashion Week, um so die Menschen für die Belange von Patientinnen und Patienten zu sensibilisieren. Mit „WE FIGHT CANCER“ widmen sie ihren Veranstaltungstag am 11. Juli – dem W.E4. FASHIONDAY“ – uns und der Deutschen Krebshilfe.

Zum ersten Mal kann nicht nur ein Fachpublikum den Fashiontag erleben. Was großartig ist: 200 Tickets für die Shows der Designer im Juli können öffentlich und für den guten Zweck erworben werden. Den Erlös der Tickets teilen wir uns mit der Deutschen Krebshilfe.

Kürzlich wurden für die Kampagne in Berlin Fotos geshootet und bewegende Statements für einen eigenen Spot gedreht. Neben den vier Designern wirkt auch DKMS Volunteer Lizanne (25) aus Hamburg darin mit. Lizanne war als Kind an Blutkrebs erkrankt. Heute steht sie mitten im Leben und unterstützt als ehrenamtliche Helferin unsere Arbeit. Sie klärt unter anderem über den einfachen Weg der Registrierung und die Arbeit der DKMS an Schulen auf, und motiviert insbesondere junge Menschen potenzielle Lebensretter zu werden. Bei der WE FIGHT CANCER Kampagne berichtet sie eindringlich darüber, dass sie dank einer Stammzellspende ein gesundes, normales Leben führen kann.

Auch die Designer haben ganz persönliche Geschichten, die sie mit dem Thema Krebs verbinden und die sie im Rahmen der Kampagne erzählen.

„Ende 2022 wurde bei drei Menschen aus meinem Umfeld innerhalb von sechs Wochen Krebs diagnostiziert. Alle drei sind junge Menschen. Mein Großcousin hatte gerade sein Abitur gemacht und anstatt des Studiums kam die Chemotherapie. Der Vater einer sehr guten Freundin hat durch die DKMS einen Lebensretter gefunden und ein Familienmitglied befindet sich gerade in der Endphase einer der härtesten Chemotherapien, die es in Deutschland gibt. Diagnose: behandelbar, aber nicht heilbar“, berichtet Kilian Kerner. „Ein weiterer Grund für mich: die Schwester meines Partners. Auch sie lebt heute nur noch, dank der Arbeit der DKMS. Als Kind erkrankte sie an Krebs und es gab kaum noch Hoffnung. Doch dank der DKMS und der engagierten Ärzte überlebte sie und ist heute eine der stärksten Persönlichkeiten, die ich jemals kennen gelernt habe. Und sie ist geheilt,“

Auch Designer Marcel Ostertag hat in seinem Umfeld bereits erlebt, dass Menschen die Diagnose Krebs erhielten. Daher ist es ihm ein wichtiges Anliegen, sich für Patientinnen und Patienten stark zu machen „Vor einigen Jahren wurden per Zufall bei einer anderen Untersuchung bei der besten Freundin meines Ehemanns Tumore in der Niere und in der Brust festgestellt. Durch die frühe Erkennung konnte mittels zwei Chemotherapien rechtzeitig eingegriffen und eine vollständige Heilung erzielt werden. Wir freuen uns im Rahmen unserer neuen Show gemeinsam noch mehr Aufmerksamkeit für die DKMS und die Deutsche Krebshilfe zu schaffen“, sagt Marcel Ostertag.

Designerin Rebekka Ruétz möchte ebenfalls die Menschen sensibilisieren und ruft zur Unterstützung auf. „Leider betrifft uns das Thema Krebs früher oder später alle, sei es persönlich oder im Familien- oder Freundeskreis. Lasst uns gemeinsam und offen darüber sprechen, Bewusstsein schaffen und Aufmerksamkeit generieren, weil es sich lohnt“, bringt es Rebekka Ruétz auf den Punkt.

Auch Danny Reinke verbindet eine ganz besondere Geschichte mit dem Thema – seine Dozentin an der Modeschule hatte Krebs. „Als ich das hörte, tat mir das unendlich leid und es hat mich sehr getroffen. Ich kann ihr nicht ansatzweise zurückgeben, was sie für mich getan hat. Aber ich kann meine Stimme nutzen, andere Menschen zu mobilisieren, etwas gegen Krebs zu tun,“ sagt er. Dies machen Danny Reinke und seine drei Designerkollegen mit viel Herzblut und großem Engagement.

Die vier Künstler und wir als DKMS freuen uns daher schon sehr auf den 11. Juli – denn auch während der Fashion Shows wird auf das Thema Krebs aufmerksam gemacht. So werden wir dort die Möglichkeit haben, mit einem eigenen Stand präsent zu sein. An diesem informieren wir rund um das Thema Blutkrebs und Stammzellspende, stehen für Fragen zur Verfügung und bieten darüber hinaus die Registrierung in unsere Datenbank an.

Weitere Informationen zu der Kampagne der vier Designer gibt es hier.

Bereits jetzt läuft der Registrierungsaufruf von Kilian Kerner, Marcel Ostertag, Rebekka Ruétz und Danny Reinke für die DKMS. Wer sich registrieren lassen möchte, ist herzlich eingeladen.