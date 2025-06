Für das Programm wurde die DKMS u.a. von Stammzellempfänger Lars Penke unterstützt. Lars stand kurz vor dem Abschluss seines Studiums der internationalen Wirtschaft, als er im Jahr 2018 die Diagnose Blutkrebs erhielt. Das Leben, das er sich aufbauen wollte, und die Zukunft, die er plante – all das wurde verdrängt durch die Angst um das eigene Leben, aber auch durch die Hoffnung, den einen Menschen zu finden, der ihm mit einer Stammzellspende das Leben retten könnte. Glücklicherweise fand Lars seinen genetischen Zwilling und erhielt im März 2019 die überlebensrettende Stammzellspende.

Stammzellempfänger Lars Penke im Interview mit Paula Thelen von der DKMS

Heute ist der 32-Jährige gesund und hat kürzlich seine langjährige Partnerin Franzi geheiratet. Beim Event fragte er in die Runde, wer jemanden kennt, der aktuell oder in der Vergangenheit mit der Diagnose Krebs konfrontiert wurde. Nur wenige Arme blieben dabei unten und viele Gäste hatten Tränen in den Augen. Mit seiner Geschichte erinnerte Lars alle Anwesenden daran, im Kampf gegen Blutkrebs etwas tun zu können. Darüber zu sprechen, sich zu informieren und es weitersagen, damit am 28. Mai und darüber hinaus möglichst viele Menschen für Patient: innen weltweit registrieren lassen.

Ein emotionaler Höhepunkt des Abends

Ein Überraschungsmoment für Lars und alle anderen Gäste war Spenderin Melanie Penn (24) aus Lage, die sich 2019 bei der Registrierungsaktion für Lars in die DKMS aufnehmen ließ. Die Medizinische Fachangestellte ist eine von mittlerweile über 15 Spender:innen aus Lars‘ Aktion, die während Lars‘ Erkrankung in Gütersloh stattgefunden hatte und bei der sich über 1.200 Menschen in die DKMS aufnehmen ließen. Melanie konnte mit ihrer Spende ein Mädchen aus Deutschland retten.

Auch Kenny (keinpart2) war vor Ort und macht am 28.05.25 auf die DKMS aufmerksam. Die Stimmung des Tages reichten von Freudentränen bis hin zu Tränen des Mitgefühls.

Lars und auch Melanie wurden fleißig von den Creator:innen interviewt und viele von ihnen nahmen die Gelegenheit war, sich vor Ort direkt registrieren zu lassen.

Musikalischer Schlussact war die Band Raum 27 aus Bremerhaven, die die DKMS bereits in der Vergangenheit unterstützt haben. Sänger Tristan Stadtler bekräftige dabei auch noch einmal die Wichtigkeit der Arbeit der DKMS.

„Ich würde mir wünschen, dass das Thema noch mehr in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft rückt“. - Tristan Stadtler, Raum 27

Die Welt kann ein wunderbarer Ort sein

Und dabei kann jede:r mithelfen. Am 28. Mai „Mund auf“ gegen Blutkrebs und für mehr zweite Lebenschancen. Mund auf für die Registrierung bei der DKMS. Mund auf fürs Leben!

Weitere Informationen, Fotos, Grafiken und Vorlagen für Social Media unter www.dkms.de/wbcd.

Hier geht's zum Aftermovie unseres WBCD Events 2025. 06:21