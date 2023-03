We are Family – dreamball 2016

Unter den unzähligen Prominenten waren viele langjährige Unterstützer der DKMS LIFE und der DKMS, wie z.B. Lena Meyer-Landruth, Marie Amière, Boris Entrup, Patricia Riekel, Udo Walz, Aleksandra Bechtel, Rebecca Mir, Regina Halmich, Eva Habermann und Franziska Knuppe.

Mit der Unterstützung von Hauptsponsor DOUGLAS sowie den Co-Sponsoren L’Oréal und der BMW Group war es in diesem Jahr ein wunderbares „Familienfest“ unter dem Motto „We are Family“. Moderatorin Barbara Schöneberger führte in gewohnt frech-charmanter Manier durch den Abend, der wieder unter der Schirmherrschaft von Sylvie Meis stand. Für internationalen Glamour sorgte Ehrengast Emma Heming-Willis, die bereits zum zweiten Mal zum dreamball kam. Es war eine emotionale Gala, an der zwei großartige Frauen im Fokus standen: Dana und Katrin. Alle Gäste waren beeindruckt von der Stärke der beiden, die mit ihrem offenen Umgang mit der Erkrankung vielen an Krebs erkrankten Frauen Mut machen.

Ein Highlight war der Auftritt des britischen Multiinstrumentalisten Jamie Cullum, der am Klavier und Schlagzeug sein ganzes Können zeigte. Im Duett mit Moderatorin Barbara Schöneberger performte er außerdem den Welthit „Don´t Stop The Music“. Kultsänger Sasha heizte dem Publikum zum Finale des Programms mit bekannten Songs wie „If you believe“ ein und Soulsängerin Onita Boone sorgte zusammen mit einem Gospelchor für Gänsehautstimmung.

Für alle Gäste war es ein emotionaler Abend, in dem das Spenden sammeln und die Träume von krebskranken Frauen im Mittelpunkt standen. Inklusive Tombola-Losverkauf betrug der Erlös zugunsten des Patientenprogramms look good feel better im Rahmen des dreamball sensationelle 850.000 Euro.

Weitere Infos auf dkms-life.de