Weltkindertag 2020: Hilfe für die Kleinsten

Blutkrebs kann jeden treffen und lässt auch kein Alter aus. So wie William erkranken jedes Jahr allein in Deutschland knapp 700 Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre an Blutkrebs, der häufigsten Krebsform in dieser Altersgruppe. Meist kann nur eine Stammzellspende Hoffnung auf Heilung geben.