„DANKE, Lebensretter:in!“ – Unsere Videobotschaft zum World Marrow Donor Day

Am 17. September ist World Marrow Donor Day! An diesem besonderen Tag möchten wir Stammzellspender:innen weltweit danken: dafür, dass sie bei einer Spenderdatei wie der DKMS registriert sind und dazu bereit sind, Blutkrebspatient:innen in Not mit einer Stammzellspende das Leben zu retten!