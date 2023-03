World Blood Cancer Day 2020

Am 28. Mai ist World Blood Cancer Day (WBCD), der internationale Aktionstag im Kampf gegen Blutkrebs. Wir stellen dabei auch in diesem Jahr Aufklärung und Information in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Wir möchte insbesondere junge Menschen nachhaltig an das lebenswichtige Thema Blutkrebs und Stammzellspende heranführen – und so künftig noch mehr Lebenschancen für betroffene Patienten ermöglichen.