Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Meine Mama soll Leben!

Ann-Catrin ist schwer krank. Sie hat Blutkrebs und kann nur mit einer passenden

Stammzellspende überleben. Ihr Alltag spielt sich derzeit im Krankenhaus ab. Viel zu

weit weg von ihrem Mann und ihrer einjährigen Tochter.



„Mit meiner Mama ist es immer lustig – sie bringt mich zum Lachen, backt die besten

Kekse und ist ganz liebevoll. Alle sind gerne in ihrer Nähe, weil sie so ein großes Herz

hat. Eigentlich ist Mama immer bei mir. Doch seit ein paar Wochen darf sie nicht zu

Hause sein. Sie ist ganz doll krank, und ich vermisse sie.

Ich wünsche mir so sehr, dass Mama wieder bei mir ist. Damit wir wieder spielen,

spazieren gehen und lachen können.

Bitte hilf mit - vielleicht kannst genau du meine Mama retten“

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt Geld spenden!



