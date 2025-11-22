Spender:in werdenGeld spenden
Eine Frau mit einer Maske hält ein Baby
Eine Frau mit einer Maske hält ein Baby

MEINE MAMA SOLL LEBEN!

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Meine Mama soll Leben!

Ann-Catrin ist schwer krank. Sie hat Blutkrebs und kann nur mit einer passenden
Stammzellspende überleben. Ihr Alltag spielt sich derzeit im Krankenhaus ab. Viel zu
weit weg von ihrem Mann und ihrer einjährigen Tochter.


Mit meiner Mama ist es immer lustig – sie bringt mich zum Lachen, backt die besten
Kekse und ist ganz liebevoll. Alle sind gerne in ihrer Nähe, weil sie so ein großes Herz
hat. Eigentlich ist Mama immer bei mir. Doch seit ein paar Wochen darf sie nicht zu
Hause sein. Sie ist ganz doll krank, und ich vermisse sie.
Ich wünsche mir so sehr, dass Mama wieder bei mir ist. Damit wir wieder spielen,
spazieren gehen und lachen können.

Bitte hilf mit - vielleicht kannst genau du meine Mama retten“
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!


DKMS-Spendenkonto

DKMS Spendenkonto
Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE18 7004 0060 8987 0009 28
Verwendungszweck: Ann-Catrin

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Jetzt spenden!
