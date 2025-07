Unsere Asmin soll leben! Registriere dich als Stammzellspender:in für Asmin!

Musik hören, tanzen, zeichnen und sich mit Mangas beschäftigen - all das macht die 13-jährige Asmin am liebsten in ihrer Freizeit. Ihrer Familie und ihren Freund:innen begegnet sie stets mit viel Empathie. Doch nun benötigt sie eure Hilfe! Denn vor kurzem erhielt Asmin die Diagnose MDS, eine Erkrankung des blutbildenden Systems - ein Schock für sie und ihr gesamtes Umfeld. Statt die Schule zu besuchen oder ihren Hobbies nachzugehen, muss sie nun alle zwei Tage ins Krankenhaus. Wie viele andere Betroffene mit dieser Diagnose benötigt sie eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Um ihr bei der Suche nach einem passenden Stammzellspender oder Stammzellspenderin zu helfen, organisieren ihre Angehörigen eine Registrierungsaktion. Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren und somit vielleicht das Leben von Asmin oder anderen Erkrankten retten!