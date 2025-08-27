Spender:in werdenGeld spenden
Ilona steht in Fahrradkleidung vor einer Bergkulisse. Sie lächelt in die Kamera und hält beide Hände zu Peace-Zeichen hoch.
Ilona steht in Fahrradkleidung vor einer Bergkulisse. Sie lächelt in die Kamera und hält beide Hände zu Peace-Zeichen hoch.

BERGAUF UND BERGAB

Jetzt registrieren

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Stammzellspender:in gesucht – für Ilona, die auch im tiefsten Tal immer einen Lichtblick sieht

Mit Höhen und Tiefen kennt sich Ilona aus, nicht nur auf dem Mountainbike.

Die 40-Jährige aus Waldsassen hat bereits einen Herzinfarkt und eine Brustkrebs-Erkrankung überstanden. Und dann hat sie auch noch ihre Tochter an einen Gehirntumor verloren. Als wäre das alles noch nicht schlimm genug: Ilona leidet an Primärer Myelofibrose, einer seltenen Erkrankung des Knochenmarks. Seit Kurzem ist klar: Sie braucht eine Stammzellspende, um zu überleben, doch bisher gibt es keine:n passende:n Spender:in.

Ilona mit Maske.


Aufgeben? Für Ilona keine Option. Sie konzentriert sich auf die guten Momente und glaubt daran, das passende Match zu finden. Kannst DU Ilona oder anderen Betroffenen neue Hoffnung schenken? Finde es heraus. Registriere dich!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Carla Tiedt
Spenderneugewinnung
tiedt@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE36 7004 0060 8987 0008 95
Verwendungszweck: Ilona

Weitere Informationen für Journalist:innen
Media Center
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
