BERGAUF UND BERGAB

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Stammzellspender:in gesucht – für Ilona, die auch im tiefsten Tal immer einen Lichtblick sieht

Mit Höhen und Tiefen kennt sich Ilona aus, nicht nur auf dem Mountainbike.

Die 40-Jährige aus Waldsassen hat bereits einen Herzinfarkt und eine Brustkrebs-Erkrankung überstanden. Und dann hat sie auch noch ihre Tochter an einen Gehirntumor verloren. Als wäre das alles noch nicht schlimm genug: Ilona leidet an Primärer Myelofibrose, einer seltenen Erkrankung des Knochenmarks. Seit Kurzem ist klar: Sie braucht eine Stammzellspende, um zu überleben, doch bisher gibt es keine:n passende:n Spender:in.





Aufgeben? Für Ilona keine Option. Sie konzentriert sich auf die guten Momente und glaubt daran, das passende Match zu finden. Kannst DU Ilona oder anderen Betroffenen neue Hoffnung schenken? Finde es heraus. Registriere dich!