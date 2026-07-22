GEMEINSAM FÜR MEHR ZWEITE CHANCEN

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Biene ist an Blutkrebs erkrankt und braucht dringend eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Sie liebt das Leben: Zeit mit Freunden, Konzerte, Musik und Tanzen bedeuten ihr alles. Mit ihrer offenen, humorvollen und herzlichen Art bringt sie Menschen zum Lachen und ist immer für andere da. Im Frühjahr 2025 merkt Biene, dass etwas nicht stimmt. Schon wenige Treppenstufen bringen sie außer Atem, später kommen Schwindelanfälle hinzu. Im Mai erhält sie die Diagnose Blutkrebs. Es folgen Chemotherapien und viele Krankenhausaufenthalte. Seit Mitte 2026 weiß Biene, dass eine Stammzellspende ihre letzte Chance auf Heilung ist. Trotz des Schocks gibt sie die Hoffnung nicht auf: „Ich werde das schaffen. “ Aber dafür braucht sie eine passende Spenderin oder einen passenden Spender.

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