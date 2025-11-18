Spender:in werdenGeld spenden
Fankurve im Stadion mit Fahne von Borussia Mönchengladbach.
Fankurve im Stadion mit Fahne von Borussia Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach gegen Blutkrebs

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Wenn am 12. Saisonspieltag im Borussia Park die Fohlen gegen RB Leipzig spielen, hat die Borussen-Familie mit ihren Fans bereits starken Einsatz gegen Blutkrebs bewiesen. Denn an zwei Registrierungsständen der DKMS können sich die Besucher:innen des Matchs am 28. November 2025 vor Spielbeginn (17:30 bis 20:30 Uhr, Stadionseite Nord und Ost) direkt vor Ort als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.

Borussia-Fan an Blutkrebs erkrankt

Ein Zeichen gegen Blutkrebs, dass die Borussen aus aktuellem Anlass setzen: Yvonne (37) aus Jüchen, deren zweites Wohnzimmer das Stadion im Borussia-Park ist, hat vor wenigen Monaten die Schockdiagnose Blutkrebs erhalten. Hier will die Borussia zeigen, dass man auf den Rängen zusammenhält. Mit möglichst vielen Registrierungen unter den Fans will das Team vom Niederrhein für noch mehr zweite Lebenschancen sorgen und das starke Signal an Blutkrebs Betroffene senden: Ihr steht nicht allein im Block!

Wer am Spieltag nicht vor Ort sein kann, der nutzt die Möglichkeit, sich hier ein Registrierungsset kostenlos und bequem nach Hause zu bestellen – und so aus der Ferne Blutkrebs die rote Karte zeigen!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Janet Mulappancharil
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Mehr zu unserer Arbeit

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
