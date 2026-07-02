Gemeinsam Leben retten. Schritt für Schritt.

Leukämie. Stammzellspende. DKMS.

Für viele Menschen sind das nur Begriffe. Oft interessiert uns ein Thema erst dann wirklich, wenn wir selbst oder ein geliebter Mensch betroffen sind.

Ich hatte 2020 die große Ehre, einem anderen Menschen Stammzellen zu spenden. Zu wissen, dass man einem anderen Menschen die Chance auf ein längeres Leben oder sogar das Leben selbst schenken kann, gehört zu den bewegendsten Momenten meines Lebens.

Doch diese Chance gibt es nur, wenn genügend Menschen registriert sind.

Vielleicht bist genau du der genetische Zwilling, nach dem irgendwo gerade verzweifelt gesucht wird. Vielleicht trägst du den Schlüssel in dir, um einem Kind, einer Mutter, einem Vater oder einem Freund Hoffnung zu schenken.

Worauf wartest du noch? Registriere dich. Es dauert nur wenige Minuten und kann ein ganzes Leben verändern.

Wer ich bin

Mein Name ist Fabrizio und ich werde am 25. Juli für fünf Wochen den Jakobsweg gehen. Rund 800 Kilometer liegen vor mir.

Diesen Weg gehe ich nicht nur für mich. Ich möchte unterwegs möglichst viele Menschen dazu bewegen, sich bei der DKMS als Stammzellspender registrieren zu lassen und gleichzeitig Spenden für die DKMS sammeln.

Bereits zwei Unternehmen unterstützen mein Projekt und spenden 0,50 Euro für jeden gelaufenen Kilometer.

Gemeinsam schaffen wir noch mehr

Ich möchte aus dieser Aktion etwas Besonderes machen.

Für jede Registrierung gibt es 25 Punkte. Für jeden gespendeten Euro gibt es 1 Punkt.

Erreichen wir gemeinsam 10.000 Punkte, besuche ich als Spider Man oder Batman verkleidet ein Kinderhospiz, um den Kindern dort ein Lächeln zu schenken.

Denn manchmal sind es die kleinen Gesten, die Großes bewirken.

Unsere Möglichkeiten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sind begrenzt. Sich als Stammzellspender registrieren zu lassen oder die DKMS mit einer Spende zu unterstützen, ist jedoch ein Anfang. Vielleicht sogar der Anfang einer zweiten Lebenschance für einen anderen Menschen.

Wenn du meine Reise auf dem Jakobsweg begleiten möchtest, findest du mich auf Instagram unter @Camino4DKMS. Dort nehme ich dich mit auf meinen Weg und zeige, was wir gemeinsam bewegen können.

„Aus großer Kraft folgt große Verantwortung.“

-Spider-Man

Wir alle besitzen die Kraft, uns als Stammzellspender registrieren zu lassen. Nutze sie. Für jemanden da draußen könnte genau deine Entscheidung den Unterschied zwischen Hoffnung und einem zweiten Leben bedeuten.

Danke, dass du Teil dieser Reise wirst. Jeder einzelne Mensch zählt. ❤️