Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Für viele Patient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Chance zu überleben. Aber noch immer findet allein in Deutschland jede:r 10. Betroffene keine:n passende:n Spender:in. Ihr könnt helfen!

Die Zusammenarbeit zwischen Capgemini und der DKMS besteht seit über 20 Jahren. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich bereits registriert und einige sogar mit einer Stammzellspende Blutkrebspatient:innen eine neue Chance auf Leben ermöglicht. Danke für dieses selbstlose Engagement!

Je mehr sich von euch registrieren lassen, desto mehr Blutkrebspatient:innen können eine zweite Lebenschance erhalten. Macht mit und lasst uns gemeinsam „Architects of Positive Futures“ sein.

Daher: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein! Wir freuen uns auf alle Lebensretter:innen unter euch!