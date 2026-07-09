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Patient Carsten mit seiner Tochter
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FÜR CARSTENS NÄCHSTE ETAPPE

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Endlich wieder Bike statt Behandlungszimmer

Im März 2026 verändert ein plötzlicher Schwächeanfall im Wald alles. Die Diagnose: Myelofibrose, eine lebensbedrohliche Erkrankung des blutbildenden Systems. Von einem Tag auf den anderen ist für Carsten nichts mehr, wie es war. Nur eine Stammzellspende kann ihn nun retten. Normalerweise ist Carsten immer in Bewegung. Als begeisterter Radfahrer verbringt er seine Freizeit am liebsten auf Tour – ob in der Heimat oder auf Reisen in ferne Länder. Mit seinem Humor, seiner Hilfsbereitschaft und seiner positiven Art ist er immer für andere da. Jetzt ist Carsten selbst auf Unterstützung angewiesen. Sein größter Wunsch: Eines Tages sein erstes Enkelkind im Arm zu halten.

„Du hast die einmalige Chance, einem anderen Menschen das Leben zu retten!“

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Collage Patient Carsten mit seiner Familie und auf dem Fahrrad
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Eine Frau lehnt mit verschränkten Armen an einer bunten Mauer und lächelt.
Maj-Britt Maretzke
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maretzke@dkms.de
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