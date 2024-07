Hilfe für Cecile

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Cecile ist eine absolute Frohnatur. Mit ihrer liebenswerten Art zaubert sie den Leuten in ihrem Umfeld normalerweise stets ein Lächeln ins Gesicht. Vor kurzem erhielt Cecile allerdings die Diagnose Blutkrebs. Sie ist nun auf eine Stammzellspende angewiesen.

Cecile ist 23 Jahre alt und kommt aus dem Raum Stuttgart. Für die Menschen um sie herum ist sie immer eine Bereicherung. Auch ihre Schwester Sina beschreibt sie sofort als lebensfroh und liebenswert. Doch auf Ceciles Lächeln müssen andere aktuell meist verzichten. Zunächst waren es einfach nur Halsweh und Fieber, sie fühlte sich schwach und war viel zu schnell erschöpft. Untersuchungen brachten dann den Schock: Leukämie, Blutkrebs. Seitdem bestimmt die Krankheit nicht nur Ceciles Lebens, sondern auch das ihrer Familie. Dabei ist Cecile sonst so abenteuerlustig. Sie hält sich nicht nur gerne in der Natur auf, sondern geht gerne reisen und andere Städte besuchen. Damit sie ihr Leben wieder so leben kann, wie sie es möchte, braucht sie nun allerdings eine Stammzellspende.

Sobald sie gesund ist, möchte sie gerne wieder in den Urlaub. Und auch heiraten und das Gründen einer eigenen kleinen Familie sollen schließlich noch auf dem Plan stehen.

Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in! Für Cecile und viele andere Patientinnen und Patienten.