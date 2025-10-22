Spender:in werdenGeld spenden
Clara isst einen Keks.
Clara isst einen Keks.

Clara braucht dich

Jetzt Geld spenden!

Schenke Clara neue Hoffnung!

Clara möchte später einmal Ärztin werden, um anderen zu helfen. Diesen Wunsch hat die 7-Jährige seit sie selbst an einer Blutbildungskrankheit leidet und auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Um wieder gesund zu werden, braucht sie dringend eine Stammzellspende. Clara bastelt gerne, gestaltet Armbänder, geht mit ihren beiden Brüdern und ihrer Familie Skifahren oder Wandern. Sie liebt Tennis und Pferde. Weil Clara nun viel Zeit zu Hause oder in der Klinik verbringen muss, sind all diese Dinge in letzter Zeit in den Hintergrund gerückt. Freundinnen der Familie rufen deshalb zur Stammzellspende auf und bitten alle:

„Lasst euch registrieren, für Clara und alle anderen, die an einer Blutkrankheit leiden. Es ist so einfach: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!”
Eine Collage aus zwei Bildern. Auf dem linken sitzt Patientin Clara in einem Felsvorsprung über ihr ist ein Schild auf dem "Hier sitzt ein lustiger Felsengeist" steht. Auf dem rechten Bild sind Clara, ihre Brüder und ihre Mutter beim Wandern zu sehen.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Eine Frau in einem schwarzen Anzug
Nicola Wenderoth
Spenderneugewinnung
wenderoth@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE51 7004 0060 8987 0009 16
Verwendungszweck: Clara

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
