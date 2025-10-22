Clara braucht dich

Schenke Clara neue Hoffnung!

Clara möchte später einmal Ärztin werden, um anderen zu helfen. Diesen Wunsch hat die 7-Jährige seit sie selbst an einer Blutbildungskrankheit leidet und auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Um wieder gesund zu werden, braucht sie dringend eine Stammzellspende. Clara bastelt gerne, gestaltet Armbänder, geht mit ihren beiden Brüdern und ihrer Familie Skifahren oder Wandern. Sie liebt Tennis und Pferde. Weil Clara nun viel Zeit zu Hause oder in der Klinik verbringen muss, sind all diese Dinge in letzter Zeit in den Hintergrund gerückt. Freundinnen der Familie rufen deshalb zur Stammzellspende auf und bitten alle:

„Lasst euch registrieren, für Clara und alle anderen, die an einer Blutkrankheit leiden. Es ist so einfach: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!”