Gemeinsam für Corina

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Corina (53) aus Esselbach hat Blutkrebs. Voraussichtlich braucht sie eine Stammzellspende, damit sie wieder gesund wird. Um keine Zeit zu verlieren, organisieren Familie und Freunde eine Online-Registrierungsaktion. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sind, können sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren - für Corina oder andere Betroffene. Corina selbst gibt die Hoffnung auf ihren genetischen Zwilling nicht auf. Ihre Familie und Freunde kennen sie als lebensfrohe und hilfsbereite Person, die immer für alle da ist. Außerdem hat sie ein Herz für Hunde. Jahrelang war sie aktiv im Tierschutz tätig und hat sich um die Vierbeiner gekümmert. Aktuell ist ihr größter Wunsch zu leben und für ihren Mann Sven und ihre Söhne da zu sein.

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt Geld spenden!