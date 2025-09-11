Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Corina und ihr Mann lächeln sich gegenseitig an
Corina und ihr Mann lächeln sich gegenseitig an

Gemeinsam für Corina

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Corina (53) aus Esselbach hat Blutkrebs. Voraussichtlich braucht sie eine Stammzellspende, damit sie wieder gesund wird. Um keine Zeit zu verlieren, organisieren Familie und Freunde eine Online-Registrierungsaktion. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sind, können sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren - für Corina oder andere Betroffene. Corina selbst gibt die Hoffnung auf ihren genetischen Zwilling nicht auf. Ihre Familie und Freunde kennen sie als lebensfrohe und hilfsbereite Person, die immer für alle da ist. Außerdem hat sie ein Herz für Hunde. Jahrelang war sie aktiv im Tierschutz tätig und hat sich um die Vierbeiner gekümmert. Aktuell ist ihr größter Wunsch zu leben und für ihren Mann Sven und ihre Söhne da zu sein.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Wie kann ich sonst noch helfen? 
Erzähl deinen Freund:innen von uns und davon, wie einfach es ist, sich als potenzielle:r Lebensretter:in zu registrieren und Menschen eine zweite Lebenschance zu geben.
WhatsApp
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Janet Mulappancharil
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE64641500200000255556
Verwendungszweck: Corina

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH