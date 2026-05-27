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Das Logo von der Firma 'das Pack', ein Schriftzug mit dem Namen
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[das Pack] x DKMS – GEMEINSAM LEBEN RETTEN!

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein

Lebensretter:in gesucht!

Wir sind mehr als ein Unternehmen – wir verbinden Nachhaltigkeit mit einer klaren Mission: Leben retten.

Mit unseren Paketen aus retournierter Ware schenken wir Produkten eine zweite Chance – und Menschen Hoffnung.

Wir machen aus Konsum eine Bewegung für den Kampf gegen Blutkrebs.

Für Patient:innen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, wie beispielsweise Leukämie, ist eine Stammzellspende oft die einzige Hoffnung. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich mit einem einfachen Wangenabstrich registrieren und womöglich mit einer freiwilligen Stammzellspende Patient:innen weltweit eine zweite Lebenschance schenken.

Über diese Seite kannst du dich direkt bei der DKMS registrieren und dir ganz einfach ein Registrierungs-Kit nach Hause bestellen. Jede Registrierung zeigt, welchen echten Unterschied wir gemeinsam machen.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

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Judith Bittner
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Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
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