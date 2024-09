XY Schule gegen Blutkrebs!

Dein Typ ist gefragt! Viele Blutkrebspatient:innen sind auf eine Stammzellspende angewiesen. Unter ihnen sind zahlreiche Kinder und Jugendliche, die immer noch dringend auf eine Spende warten. Genau das wollen wir gemeinsam mit dir ändern.

Und was kannst du dafür tun?

Registriere dich hier, bestell dir dein Set per Post nach Hause und schicke es vollständig an die DKMS zurück. Eine Lebenschance zu schenken kann so einfach sein. Danke, dass du mitmachst! Vielleicht sind genau deine Stammzellen die einzige Rettung für eine Patientin oder einen Patienten. Teile diesen Link gerne auch mit deinen Freund:innen. Blutkrebs hat viele Gesichter, aber auch der Kampf dagegen.

Ist deins schon darunter?