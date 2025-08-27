Spender:in werdenGeld spenden
Patientin Desiree lächelt in die Kamera

Blutkrebs kennt keine Pause - Wir brauchen Dich

Jetzt registrieren

Leben retten kann so einfach sein - Helft mit!

Désirée ist liebevolle Mutter von drei Kindern und stolze Oma. Die gebürtige Kölnerin lebt mittlerweile in München und arbeitete bis vor kurzem im Veranstaltungsbereich. Im März diesen Jahres ändert sich ihr Leben schlagartig: Nach einer akuten Gallenkolik wird schnell klar: Désirée leidet an MDS, einer Vorstufe von Leukämie. Ihr Alltag ist seither sehr beschwerlich; selbst kleine Aufgaben wie Staubsaugen werden zur größten Kraftanstrengung. Was Désirée am traurigsten macht: Durch die Diagnose kann sie mit ihren Enkelkindern nicht mehr wie vorher rumtollen, Fußballspielen oder Ausflüge unternehmen. Für Désirée ist klar:

“Mein größter Wunsch ist, dass ich leben möchte. Außerdem wünsche ich mir, dass sich möglichst viele Menschen als Stammzellspender registrieren lassen, damit nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Betroffenen, die auf eine Spende warten, geholfen werden kann.”

Leben retten kann so einfach sein. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Wir bitten Euch: Teilt diesen Aufruf. Für Désirée und viele weitere Blutkrebspatient:innen.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Wie kann ich sonst noch helfen? 
Erzähl deinen Freund:innen von uns und davon, wie einfach es ist, sich als potenzielle:r Lebensretter:in zu registrieren und Menschen eine zweite Lebenschance zu geben.
DKMS Kontakt
Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE47700400608987000891
Verwendungszweck: Désirée

