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Zu sehen ist Didi in tour.
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„Didi on Tour“ – 20 Jahre geschenktes Leben

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Dank zwei Stammzellspenden hat Didi überlebt. Jetzt geht er auf Tour und macht sich für andere Betroffene stark.

36 Jahre jung, Familie, Beruf, Haus – alles schien gut. Und dann die Diagnose: Leukämie. Hunderte Fragen, Angst, schlaflose Nächte. Zerstörte Pläne und zerplatze Träume.

Didi von der Freiwilligen Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh kennt dieses Gefühl: Er selbst erkrankte an Blutkrebs. Dank zwei Stammzellspenden hat er überlebt und kann heute wieder ein normales Leben führen.
Anlässlich seines 20. Transplantationstags geht er vom 01.08. bis zum 12.08.26 auf Tour von Rheda-Wiedenbrück nach Fehmarn. Dabei macht Didi mit seinem Traktor und einem liebevoll umgebauten Bauwagen an mehreren Stationen Halt, um Menschen dazu zu motivieren, sich bei der DKMS als Stammzellspender:in zu registrieren. Mit neuer Kraft und altem Antrieb auf nach Fehmarn!

Didi wünscht sich, dass auch andere Betroffene die Chance bekommen, mit ihrer Familie alt zu werden, Kinder aufwachsen zu sehen und ihre Träume leben zu können – so wie er. Darum seine Bitte:

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Caroline Scheff
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Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE56 7004 0060 8987 0009 23
Verwendungszweck: CSY066

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Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
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Rheda-Wiedenbrück-St. Vit
01.08.2026
Ein Mann fährt einen grünen Traktor, der einen türkisfarbenen Bauwagen zieht.
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Bielefeld
02.08.2026
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Minden
03.08.2026
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Neustadt am Rübenberge
04.08.2026
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Walsrode
05.08.2026
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Munster
06.08.2026
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Lüneburg
07.08.2026
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Mölln
08.08.2026
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Lübeck
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Neustadt in Holstein
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Oldenburg in Holstein
11.08.2026
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Burg auf Fehmarn
12.08.2026

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