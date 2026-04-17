Let’s join hands today, be the reason someone gets another chance at life!

Vor einigen Jahren bekam jemand aus unserer Gemeinschaft eine zweite Chance auf Leben – weil ein Spender gehandelt hat. Heute braucht erneut jemand genau diese Chance.

Jetzt ist unser Moment zu handeln!

Die Unterstützung der Stammzellspender-Registrierung ist mehr als eine individuelle Entscheidung – sie ist eine gemeinsame Verantwortung. Für Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Leukämie ist ein passender Spender oft die einzige Hoffnung.

Ein einfacher Wangenabstrich dauert nur wenige Minuten, kann aber ein Leben für immer verändern. Wenn wir zusammenkommen, vervielfacht sich unsere Wirkung. Lasst uns gemeinsam handeln, zusammenstehen und der Grund sein, warum jemand eine zweite Chance auf Leben bekommt.

A few years ago, someone from our community got a second chance at life because a donor stepped forward. Today, another person stands in need of that same chance.

This is our moment to act.

Supporting the stem cell donor registration drive is more than an individual choice—it’s a collective responsibility. For patients battling life-threatening conditions like leukaemia, a matching donor is often their only hope.

A simple cheek swab takes just minutes, but it can change a life forever.

When we come together, our impact multiplies. Let’s stand united, take action, and be the reason someone gets another chance at life.

A Donor's voice 1:20