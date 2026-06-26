Einsatz für Jürgen!

Ein Feuerwehrmann braucht Verstärkung Vor wenigen Wochen erhielt Jürgen die Diagnose Blutkrebs. Schnell war klar: Nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten.

Das Leben seiner Familie steht nun Kopf und sie setzen alles daran, das passende Match zu finden.

Jürgen ist immer für andere da - ob als Feuerwehrmann und ehemaliger Wehrführer oder an der Seite seiner Familie. Besonders die Zeit mit seinen Enkeln bedeutet ihm alles. Er ist gerne mit dem Fahrrad unterwegs, liebt es zu reisen und verbringt seine Zeit gerne mit seiner Familie, seinen Alpakas und seinem Hund. Hilf ihm, damit es davon noch viele Momente gibt.

Vielleicht bist genau du das passende Match – für Jürgen oder einen anderen Menschen.