Ein kleines Löwenherz braucht Hilfe

Schenke Menschen mit Blutkrebs neue Hoffnung!

Elea ist 8 Jahre alt – ein fröhliches, wissbegieriges und immer positives Mädchen. Sie war gerade ein halbes Jahr in der Schule, da hörten wir von ihrem Arzt einen der schlimmsten Sätze, den sich Eltern nur vorstellen können: „Ihr Kind hat Leukämie. “ Nach rund 9 Monaten Therapie konnte Elea die Abschlussglocke läuten und die Intensivtherapie beenden. Ein fast normales Leben begann. Doch nur sechs Monate später – mitten im Sommerurlaub – kam die nächste niederschmetternde Nachricht: „Die Leukämie ist zurückgekehrt. Ihre Tochter hat ein Rezidiv. “ Trotz dieser Schicksalsschläge bleibt Elea ein glückliches Kind. Mit unerschütterlichem Optimismus begegnet sie allen Härten, die das Leben ihr zumutet. Doch dieses Mal reicht eine „klassische“ Chemotherapie nicht mehr aus. Elea braucht im Oktober oder November dringend eine Stammzelltransplantation.

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt Geld spenden!