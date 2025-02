WIR FÜR EMMA

Schenke Kindern wie Emma die Hoffnung auf Leben!

Emma (3) ist ein Mädchen, das mit ihrer Lebensfreude und Leichtigkeit alle um sich herum ansteckt. Sie singt und tanzt den ganzen Tag und entdeckt immer wieder etwas Neues. Als Rostockerin liebt sie natürlich das Meer und sucht am Strand immer nach den schönsten Muscheln. Doch Emma ist krank. So krank, dass sie im Moment nicht in die Kita gehen und dort mit anderen Kindern spielen kann. Nach schlechten Blutwerten und vielen Untersuchungen erhält Emmas Familie im Dezember die Diagnose: Shwachman-Bodian-Diamond-Syndrom. Das ist eine sehr seltene und angeborene Erkrankung. Derzeit gibt es keine Heilung. Aber bei Kindern wie Emma kann eine Stammzelltransplantation die Symptome lindern!

Vielleicht bist du Emmas Chance auf ein besseres Leben?