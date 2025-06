FÜR UNSEREN BRUDER EMRE

Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!

Wir sind Didem und Murat.

Unser Bruder Emre ist 22 Jahre alt und kommt aus Baden-Württemberg.

Für ihn kämpfen wir – und hoffen auf deine Hilfe.

Emre leidet an schwerer aplastischer Anämie – und braucht dringend eine Stammzellspende.

Schon viele engagierte Menschen haben sich registriert – doch bislang wurde kein passender Spender gefunden.

Vielleicht bist du der eine, der Emre Hoffnung schenken kann?

Jeder Einzelne zählt, ob für Emre oder einen anderen Menschen in Not.

Hör auf dein Herz:

Was wäre, wenn es deine Familie, deine Freunde oder du selbst wärst?

Für gesunde Spender ist die Stammzellspende meist unkompliziert – für Erkrankte wie Emre kann sie Leben retten.