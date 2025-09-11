Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Blasen an den Füßen - Hoffnung im Herzen!

Am Freitag ziehen wir los: drei Ladies und ein Tabler, von St. Goarshausen nach Kaub. Viele Kilometer, viele Höhenmeter … und vermutlich auch ein paar Blasen. 😅 Aber das nehmen wir gerne in Kauf - denn wir wandern nicht nur für uns, sondern für die DKMS!



Jede Registrierung kann ein Leben retten und ist dabei viel einfacher als unsere Tour - versprochen: kein Schweiß, keine Muskelkater-Garantie 😉.



Während wir uns über Stock und Stein kämpfen, könnt ihr euch ganz entspannt online bei der DKMS registrieren. Macht mit und werdet vielleicht der oder die passende Lebensretter:in für jemanden, der dringend Hilfe braucht.



Unser Motto: Wir gehen die Extrakilometer, ihr gebt die Extra-Chance aufs Leben. ❤️

Johanna, Jule, Sabrina und Johannes