Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Eine Collage von Menschen beim Wandern mit dem Schriftzug (Stäbchen rein, Spender sein)
Eine Collage von Menschen beim Wandern mit dem Schriftzug (Stäbchen rein, Spender sein)

BLASEN AN DEN FÜßEN - HOFFNUNG IM HERZEN

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Blasen an den Füßen - Hoffnung im Herzen!

Am Freitag ziehen wir los: drei Ladies und ein Tabler, von St. Goarshausen nach Kaub. Viele Kilometer, viele Höhenmeter … und vermutlich auch ein paar Blasen. 😅 Aber das nehmen wir gerne in Kauf - denn wir wandern nicht nur für uns, sondern für die DKMS!

Jede Registrierung kann ein Leben retten und ist dabei viel einfacher als unsere Tour - versprochen: kein Schweiß, keine Muskelkater-Garantie 😉.

Während wir uns über Stock und Stein kämpfen, könnt ihr euch ganz entspannt online bei der DKMS registrieren. Macht mit und werdet vielleicht der oder die passende Lebensretter:in für jemanden, der dringend Hilfe braucht.

Unser Motto: Wir gehen die Extrakilometer, ihr gebt die Extra-Chance aufs Leben. ❤️

Johanna, Jule, Sabrina und Johannes

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
DKMS Kontakt
Eine Frau mit blondem Haar lächelt
Sara Tege
Spenderneugewinnung
tege@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE64641500200000255556
Verwendungszweck: Extrakilometer

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH