Blasen an den Füßen - Hoffnung im Herzen!

Am Freitag ziehen wir los: drei Ladies und ein Tabler, von St. Goarshausen nach Kaub. Viele Kilometer, viele Höhenmeter … und vermutlich auch ein paar Blasen. 😅 Aber das nehmen wir gerne in Kauf - denn wir wandern nicht nur für uns, sondern für die DKMS!
Jede Registrierung kann ein Leben retten und ist dabei viel einfacher als unsere Tour - versprochen: kein Schweiß, keine Muskelkater-Garantie 😉.
Während wir uns über Stock und Stein kämpfen, könnt ihr euch ganz entspannt online bei der DKMS registrieren. Macht mit und werdet vielleicht der oder die passende Lebensretter:in für jemanden, der dringend Hilfe braucht.
Unser Motto: Wir gehen die Extrakilometer, ihr gebt die Extra-Chance aufs Leben. ❤️
Johanna, Jule, Sabrina und Johannes
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.