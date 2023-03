RETTET UNSEREN FABIO!

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen (Aristoteles)

Fabio ist 14 Jahre alt und lebt mit seinen neunjährigen Zwillingsschwestern, Eltern und Großeltern in der Nähe von Cloppenburg.

Er ist ein aufgeschlossener und fröhlicher Junge, der seine Familie liebt und sich gerne mit seinen Freunden trifft. Besonders mit seinen engsten Freunden geht Fabio seit jeher durch dick und dünn. Gerne hat er Fußball in seinem Heimatverein SV Cappeln gespielt und den Teamgeist genossen. Fabio hat Spaß an den Dingen, die viele Jungen in seinem Alter tun.

Aktuell ist sein Alltag leider alles andere als normal. Nach vielen Untersuchungen und unzähligen Stunden des Wartens und des Alleinseins kam im Dezember die Diagnose: Fabio hat eine schwere aplastische Anämie – eine schwere und seltene Knochenmarkerkrankung.

Um wieder gesund zu werden, benötigt er eine Stammzellspende.

Seine Familie bedankt sich im Vorfeld von Herzen für die liebevollen und unterstützenden Worte und ruft auf:

„Bitte registriere dich als potenzielle Stammzellspenderin oder als potenzieller Stammzellspender für Fabio oder andere Betroffene.

Wir wünschen uns, dass Fabio wieder gesund wird, bei uns bleibt und wieder ein normales Leben führen kann. Diese ständige Isolierung ist sehr schlimm für die ganze Familie. Auch die Zwillinge vermissen ihren Bruder und den Alltag, den eine Familie ausmacht. Fabio wünscht sich nichts mehr als seine Freunde zu treffen, den Alltag zu genießen, die Schule zu besuchen und vor allem, ohne Sorgen und Ängste einzuschlafen und aufzuwachen.

Ein gemeinsamer, unbeschwerter Familienurlaub, Skateboard fahren, Kino- und Schwimmbadbesuche mit Freunden stehen ganz oben auf seiner Wunschliste. Wenn Fabio wieder gesund ist, möchte er einen Hund haben.

…… und mögen Wünsche in Erfüllung gehen!!!

Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung!“