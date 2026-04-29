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Foto von Joshua Kimmich und Jonathan Tah vom FC Bayern München
Foto von Joshua Kimmich und Jonathan Tah vom FC Bayern München

FC Bayern München: Gemeinsam gegen Blutkrebs

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FC Bayern München: Gemeinsam gegen Blutkrebs

Wenn der FC Bayern München am 2. Mai den 1. FC Heidenheim in der Allianz Arena empfängt, geht es nicht nur um Punkte in der Bundesliga. Gemeinsam mit der Südkurve und der DKMS setzt der Rekordmeister ein starkes Zeichen im Kampf gegen Blutkrebs: Fans haben die Möglichkeit, sich direkt vor Ort als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen – die Profis der Frauen und Herren sind mit gutem Beispiel vorangegangen.

Ein Zeichen, das Leben verändern kann

Bereits im November 2024 haben die FC Bayern Frauen gezeigt, was möglich ist: Zahlreiche Spielerinnen wie Lena Oberdorf, Linda Dahlmann und Klara Bühl ließen sich registrieren und motivierten viele Fans, es ihnen gleichzutun. Über 100 neue Registrierungen konnten damals erzielt werden. Eine davon mit weitreichenden – positiven – Folgen.

Judith (21) aus München machte damals bei der Aktion ihrer Lieblingsmannschaft mit. Motiviert durch das Engagement der Spielerinnen war für sie klar: Jetzt gehe ich endlich den Schritt und lasse mich registrieren. Schon wenige Wochen später erhielt sie die Nachricht, dass sie mit ihrer Spende tatsächlich einem an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance geben kann.

Heute ist ihre Botschaft klar:

Registriert euch einfach. Es geht schnell und ist unkompliziert. Und die Chance, jemandem ein Leben zu retten, ist einfach unglaublich.
Foto von FC Bayern München-Fan Judith in der Allianz-Arena
FC Bayern München-Fan Judith in der Allianz-Arena
Foto von FC Bayern München-Fan Judith im Krankenhaus, sie spendet Stammzellen
Judith spendet Stammzellen

Profis zeigen Haltung

Vor der Aktion beim Spiel gegen den 1. FC Heidenheim haben die Herren des FC Bayern München nun nachgezogen und mit ihren Registrierungen ebenfalls ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement gesetzt.

Foto von Joshua Kimmich und Jonathan Tah vom FC Bayern München
Joshua Kimmich und Jonathan Tah vom FC Bayern München
Foto von Konrad Laimer vom FC Bayern München
Konrad Laimer vom FC Bayern München
Eine Registrierung dauert nur wenige Minuten, kann aber für einen Erkrankten den entscheidenden Unterschied machen. Deshalb: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein! - Joshua Kimmich
Fotoausschnitt aus einem Video von Bayern München für die DKMS0

Vor Ort oder von zuhause registrieren

Am 2. Mai (Samstag) haben alle Fans die Möglichkeit, sich vor Ort registrieren zu lassen:

  • Allianz Arena, Esplanade (Stände 7, 20 und 24)
  • 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr (Anpfiff)

Unterstützt wird die Aktion von der Südkurve rund um „Bayernfans helfen e.V.“ sowie zahlreichen freiwilligen Helfer:innen. Neben der Registrierung werden auch Geldspenden gesammelt, um den Kampf gegen Blutkrebs nachhaltig zu unterstützen.

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