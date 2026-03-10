Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Zwei Frauen, die sich gegenüberstehen und anschreien. Zwischen beiden steht der Slogan "Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein." und darunter die Daten des Final4 am 15.März 2026.
Zwei Frauen, die sich gegenüberstehen und anschreien. Zwischen beiden steht der Slogan "Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein." und darunter die Daten des Final4 am 15.März 2026.

Mit Teamgeist gegen Blutkrebs: Handballfans können Leben retten

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Beim Haushahn Final4 der Handball Bundesliga Frauen am 15. März 2026 steht neben Spitzenhandball auch ein lebenswichtiges Thema im Fokus: der gemeinsame Einsatz gegen Blutkrebs. Zusammen mit der Handball-Community ruft die DKMS Besucher:innen dazu auf, sich direkt vor Ort als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen.

Die Aktion unterstützt Claudia, eine 41-jährige Handballerin des BSC Victoria Naunhof. Kurz vor Weihnachten erhielt sie die Diagnose Blutkrebs – seitdem steht ihr Leben und das ihrer Familie Kopf. Für Claudia ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich registrieren und mit einer Stammzellspende womöglich Claudia oder anderen Patient:innen, die auf eine zweite Lebenschance warten, helfen. Denn nur wer registriert ist, kann als Spender:in gefunden werden und mit einer freiwilligen Stammzellspende ein Leben retten. Vielleicht auch das von Claudia?

Handball steht für Teamgeist, Zusammenhalt und Einsatz füreinander – genau dieser Spirit kann jetzt den entscheidenden Unterschied machen. Jede Registrierung kann Leben retten.

Eine blonde Frau mit Zopf bei einem Wurf mit einem Handball.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Janet Mulappancharil
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE24 3605 0105 0004 7018 27
Verwendungszweck: SPO113

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH