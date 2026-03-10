Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Beim Haushahn Final4 der Handball Bundesliga Frauen am 15. März 2026 steht neben Spitzenhandball auch ein lebenswichtiges Thema im Fokus: der gemeinsame Einsatz gegen Blutkrebs. Zusammen mit der Handball-Community ruft die DKMS Besucher:innen dazu auf, sich direkt vor Ort als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen.

Die Aktion unterstützt Claudia, eine 41-jährige Handballerin des BSC Victoria Naunhof. Kurz vor Weihnachten erhielt sie die Diagnose Blutkrebs – seitdem steht ihr Leben und das ihrer Familie Kopf. Für Claudia ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich registrieren und mit einer Stammzellspende womöglich Claudia oder anderen Patient:innen, die auf eine zweite Lebenschance warten, helfen. Denn nur wer registriert ist, kann als Spender:in gefunden werden und mit einer freiwilligen Stammzellspende ein Leben retten. Vielleicht auch das von Claudia?

Handball steht für Teamgeist, Zusammenhalt und Einsatz füreinander – genau dieser Spirit kann jetzt den entscheidenden Unterschied machen. Jede Registrierung kann Leben retten.