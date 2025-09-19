Spender:in werdenGeld spenden
Finia geht mit ihrem Hund bei Sonnenuntergang spazieren
Alles Glück der Erde für Finia

Finia liebt es, Zeit mit Freunden zu verbringen, Klavier zu spielen und zu lesen. In ihren Büchern kann sie sich vollkommen verlieren. Ein Mittag in der Buchhandlung ist für die 14-Jährige wie ein kleines Paradies. Wenn Finia draußen ist, liegt das Glück der Erde für sie auf dem Rücken der Pferde. Auf dem Pferdehof und beim Reiten blüht sie auf. Ebenso beim gemeinsamen Spaziergang mit dem Familienhund, der ihr sehr viel Kraft gibt. Kraft, die sie seit einiger Zeit dringend braucht, denn Finia ist schwer krank.

Nach einem Marathon aus Untersuchungen und Arztbesuchen erhielt die Familie Anfang September die alles verändernde Diagnose: Finia leidet an dem Non-Hodgkin-Lymphom. Um gesund zu werden, benötigt die 14-Jährige dringend eine Stammzellspende.

Finia ist noch so jung und hat noch so viele Träume. Träume, die nur in Erfüllung gehen können, wenn ihr passendes Match gefunden wird.

Ihr größter Wunsch: Eine Reise nach Island, um dort auf Islandpferden zu reiten. Vielleicht bist du Finias Glücksbringer:in? Registriere dich jetzt!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE57 7004 0060 8987 0009 05
Verwendungszweck: Finia

