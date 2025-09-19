Alles Glück der Erde für Finia

Registriere dich jetzt für Finia und andere

Finia liebt es, Zeit mit Freunden zu verbringen, Klavier zu spielen und zu lesen. In ihren Büchern kann sie sich vollkommen verlieren. Ein Mittag in der Buchhandlung ist für die 14-Jährige wie ein kleines Paradies. Wenn Finia draußen ist, liegt das Glück der Erde für sie auf dem Rücken der Pferde. Auf dem Pferdehof und beim Reiten blüht sie auf. Ebenso beim gemeinsamen Spaziergang mit dem Familienhund, der ihr sehr viel Kraft gibt. Kraft, die sie seit einiger Zeit dringend braucht, denn Finia ist schwer krank.

Nach einem Marathon aus Untersuchungen und Arztbesuchen erhielt die Familie Anfang September die alles verändernde Diagnose: Finia leidet an dem Non-Hodgkin-Lymphom. Um gesund zu werden, benötigt die 14-Jährige dringend eine Stammzellspende.

Finia ist noch so jung und hat noch so viele Träume. Träume, die nur in Erfüllung gehen können, wenn ihr passendes Match gefunden wird.

Ihr größter Wunsch: Eine Reise nach Island, um dort auf Islandpferden zu reiten.