Eine Gruppe von grün-gekleideten Menschen bildet das Wort "FLIX"
Eine Gruppe von grün-gekleideten Menschen bildet das Wort "FLIX"

Deine Reise könnte ein Leben retten

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Einsteigen. Anmelden. Leben retten.

Ein paar Klicks heute. Ein mögliches Heilmittel morgen.

Willkommen an Bord! Während deine Flix-Fahrt beginnt, hast du die Chance, eine Reise zu starten, die über das heutige Ziel hinausgeht.

Die DKMS und Flix laden dich ein, ein paar Minuten deiner Reisezeit zu nutzen und dich als potenzielle:r Stammzellspender:in zu registrieren. Es ist kostenlos, einfach und jede neue Registrierung schenkt Blutkrebspatient:innen weltweit neue Hoffnung.

Warum ist diese Reise wichtig? Alle 27 Sekunden erhält irgendwo auf der Welt ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Viele von Ihnen sind auf eine Stammzellspende angewiesen.

Mit deiner Registrierung unterstützt du eine globale Bewegung, bei der jede:r neue Spender:in die Chance erhöht, dass Patient:innen ein lebensrettendes „Match“ finden.

Besonders junge Menschen werden dringend im weltweiten Spenderpool gebraucht. Wenn du zwischen 17 und 55 Jahren alt, dein fester Wohnsitz in Deutschland ist, bei guter Gesundheit und bereit bist, einen Unterschied zu machen, könntest du ein passendes „Match“ sein!

Wie geht’s weiter? Wir schicken dir ein kostenloses Registrierungsset direkt nach Hause. Du machst dann den Wangenschleimhautabstrich, schickst das Set schnellstmöglich zurück – und bist in der Spenderdatei der DKMS registriert.

Jede neue Registrierung erhöht die Chance, dass jemand seine:n perfekte:n Spender:in findet. Begib dich mit der DKMS und Flix auf eine lebensrettende Reise!
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Wie kann ich sonst noch helfen? 
Erzähl deinen Freund:innen von uns und davon, wie einfach es ist, sich als potenzielle:r Lebensretter:in zu registrieren und Menschen eine zweite Lebenschance zu geben.
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen
Lena Rall
Spenderneugewinnung
Lrall@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE64641500200000255556
Verwendungszweck: LXR029

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Aktiv werden
