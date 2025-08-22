Deine Reise könnte ein Leben retten

Einsteigen. Anmelden. Leben retten.

Ein paar Klicks heute. Ein mögliches Heilmittel morgen.

Willkommen an Bord! Während deine Flix-Fahrt beginnt, hast du die Chance, eine Reise zu starten, die über das heutige Ziel hinausgeht.

Die DKMS und Flix laden dich ein, ein paar Minuten deiner Reisezeit zu nutzen und dich als potenzielle:r Stammzellspender:in zu registrieren. Es ist kostenlos, einfach und jede neue Registrierung schenkt Blutkrebspatient:innen weltweit neue Hoffnung.

Warum ist diese Reise wichtig? Alle 27 Sekunden erhält irgendwo auf der Welt ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Viele von Ihnen sind auf eine Stammzellspende angewiesen.

Mit deiner Registrierung unterstützt du eine globale Bewegung, bei der jede:r neue Spender:in die Chance erhöht, dass Patient:innen ein lebensrettendes „Match“ finden.

Besonders junge Menschen werden dringend im weltweiten Spenderpool gebraucht. Wenn du zwischen 17 und 55 Jahren alt, dein fester Wohnsitz in Deutschland ist, bei guter Gesundheit und bereit bist, einen Unterschied zu machen, könntest du ein passendes „Match“ sein!

Wie geht’s weiter? Wir schicken dir ein kostenloses Registrierungsset direkt nach Hause. Du machst dann den Wangenschleimhautabstrich, schickst das Set schnellstmöglich zurück – und bist in der Spenderdatei der DKMS registriert.

Jede neue Registrierung erhöht die Chance, dass jemand seine:n perfekte:n Spender:in findet. Begib dich mit der DKMS und Flix auf eine lebensrettende Reise!

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt Geld spenden!

Wie kann ich sonst noch helfen? Erzähl deinen Freund:innen von uns und davon, wie einfach es ist, sich als potenzielle:r Lebensretter:in zu registrieren und Menschen eine zweite Lebenschance zu geben. WhatsApp







