Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein kleines Mädchen mit braunen Haaren lächelt in die Kamera. Sie trägt eine graue Strickjacke auf der Häschen zu sehen sind.
Ein kleines Mädchen mit braunen Haaren lächelt in die Kamera. Sie trägt eine graue Strickjacke auf der Häschen zu sehen sind.

KANNST DU FLORENTINAS LEBEN RETTEN?

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Die kleine Florentina ist gerade einmal drei Jahre alt und muss jetzt schon um ihr Leben kämpfen.

Bis vor Kurzem war sie ein gesundes und fröhliches Mädchen, voller Energie und Tatendrang – ein Wirbelwind, der PAW-Patrol liebt und sehr gerne in die Kita geht.

Eine Collage bestehend aus zwei Bildern. Link: Ein kleines Mädchen in blauem Schneeanzug und rosa Strickmütze sitzt in einem Laubhaufen. Rechts: Dasselbe Mädchen sitzt in einer Schaukel.

Doch unmittelbar nach ihrem dritten Geburtstag hatte sie plötzlich hohes Fieber. Was zunächst wie ein harmloser Infekt aussah, entpuppte sich wenige Tage später als Schockdiagnose:

HLH (Hämophagozytische Lymphohistiozytose) – eine sehr seltene und lebensbedrohliche Erkrankung des blutbildenden Systems, bei der das Immunsystem den eigenen Körper angreift.

Florentina braucht jetzt dringend eine passende Stammzellspende. Nur dann hat sie eine Chance, gesund zu werden und wieder unbeschwert zu lachen.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich registrieren und mit einer Stammzellspende womöglich Florentina oder anderen Patient:innen, die auf eine zweite Lebenschance warten, helfen. Nur wer registriert ist, kann als Spender:in gefunden werden. Also bestell dir jetzt dein Set nach Hause und registriere dich als Stammzellspender:in.

Hinweis: Nur Menschen, die in Deutschland wohnhaft sind, dürften sich bei der DKMS registrieren lassen. Personen, die in Österreich wohnhaft sind, wenden sich bitte an eine österreichische Spenderdatei.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Olesia Schweizer
Spenderneugewinnung
schweizer@dkms.de
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH