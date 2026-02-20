KANNST DU FLORENTINAS LEBEN RETTEN?

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Die kleine Florentina ist gerade einmal drei Jahre alt und muss jetzt schon um ihr Leben kämpfen.

Bis vor Kurzem war sie ein gesundes und fröhliches Mädchen, voller Energie und Tatendrang – ein Wirbelwind, der PAW-Patrol liebt und sehr gerne in die Kita geht.

Doch unmittelbar nach ihrem dritten Geburtstag hatte sie plötzlich hohes Fieber. Was zunächst wie ein harmloser Infekt aussah, entpuppte sich wenige Tage später als Schockdiagnose:

HLH (Hämophagozytische Lymphohistiozytose) – eine sehr seltene und lebensbedrohliche Erkrankung des blutbildenden Systems, bei der das Immunsystem den eigenen Körper angreift.

Florentina braucht jetzt dringend eine passende Stammzellspende. Nur dann hat sie eine Chance, gesund zu werden und wieder unbeschwert zu lachen.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich registrieren und mit einer Stammzellspende womöglich Florentina oder anderen Patient:innen, die auf eine zweite Lebenschance warten, helfen. Nur wer registriert ist, kann als Spender:in gefunden werden. Also bestell dir jetzt dein Set nach Hause und registriere dich als Stammzellspender:in.

Hinweis: Nur Menschen, die in Deutschland wohnhaft sind, dürften sich bei der DKMS registrieren lassen. Personen, die in Österreich wohnhaft sind, wenden sich bitte an eine österreichische Spenderdatei.