Everybody, yeah yeah!

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Franzi mit ihrer pinken Mütze, spaziert auf einem Feldweg.
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Franzi (40) liebt das Leben – und kämpft jetzt darum. Seit Mai 2026 steht fest: Die dreifache Mutter hat akute myeloische Leukämie (AML), eine aggressive Form von Blutkrebs. Ihre einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende.

Franzi sprüht vor Lebensfreude. Mit ihrer herzlichen Art, ihrem kreativen Chaos und ihrem offenen Wesen steckt sie andere sofort an. Sie liebt Reisen, fremde Kulturen, gutes Essen und gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden. Kraft tankt Franzi bei Waldspaziergängen mit Familienhund Scooby oder tanzend zu den Backstreet Boys.

Ihr großer Traum: Mit ihrer Familie Japan bereisen und ihren Kindern ihre Liebe zur Welt weitergeben.

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Links sieht man Franzi auf dem Weihnachtsmarkt Pommes essen und rechts spielt sie mit ihren Kindern im Schnee.
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13.06.2026

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