Ein kleines blondes Mädchen sitzt an einem Tisch. Vor ihr steht ein Teller mit Spaghetti und sie hat eine im Mund.
Ein kleines blondes Mädchen sitzt an einem Tisch. Vor ihr steht ein Teller mit Spaghetti und sie hat eine im Mund.

Für Freda. Fürs Leben.

Jetzt registrieren

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Eine Registrierung dauert nur ein paar Minuten – für uns sind es Minuten. Für eine Familie ist es vielleicht die Zukunft ihres Kindes.

Freda ist ein lebensfrohes, kleines Mädchen und steht bereits jetzt vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Blutkrebs zu besiegen. Seit der niederschmetternden Diagnose verbringt sie jeden Tag in der Klinik und ihre Eltern wünschen sich nichts mehr, als dass ihre Tochter schnell wieder gesund wird. Ob sie eine Stammzellspende benötigen wird, ist noch unklar. Unterstützer:innen wollen aber alle Weichen stellen und organisieren daher gemeinsam mit der DKMS Registrierungsaktionen.

Folgende Registrierungsmöglichkeiten vor Ort stehen bereits fest:

21.02.2026 ab 17:00 Uhr MTV Eyendorf, Zum Borgfeld 3 Eyendorf
22.03.2026 ab 14:00 Uhr Saga gegen Auetal, An der Bahn 9b Toppensted
04.04.2026 ab 19:00 Uhr BuLi Damen, Konrad-Adenauer-Allee Buxtehude
06.04.2026 ab 15:00 Uhr Event SAGA, Schützenstraße 5 Salzhausen (Novanetz-Arena)

Wer keine Zeit hat vorbeizukommen, kann sich ganz einfach ein Set nach Hause bestellen und so Freda und anderen Betroffenen Hoffnung schenken.

Eine Collage bestehend aus drei Bildern. Auf zwei Bildern ist Freda am Strand und Meer zu sehen und auf einem Bild liegt sie auf einem Trampolin.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
DKMS Kontakt
Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE24 3605 0105 0004 7018 27
Verwendungszweck: SPO114

Jetzt spenden!
