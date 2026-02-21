Für Freda. Fürs Leben.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Eine Registrierung dauert nur ein paar Minuten – für uns sind es Minuten. Für eine Familie ist es vielleicht die Zukunft ihres Kindes.

Freda ist ein lebensfrohes, kleines Mädchen und steht bereits jetzt vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Blutkrebs zu besiegen. Seit der niederschmetternden Diagnose verbringt sie jeden Tag in der Klinik und ihre Eltern wünschen sich nichts mehr, als dass ihre Tochter schnell wieder gesund wird. Ob sie eine Stammzellspende benötigen wird, ist noch unklar. Unterstützer:innen wollen aber alle Weichen stellen und organisieren daher gemeinsam mit der DKMS Registrierungsaktionen.

Folgende Registrierungsmöglichkeiten vor Ort stehen bereits fest:

21.02.2026 ab 17:00 Uhr MTV Eyendorf, Zum Borgfeld 3 Eyendorf

22.03.2026 ab 14:00 Uhr Saga gegen Auetal, An der Bahn 9b Toppensted

04.04.2026 ab 19:00 Uhr BuLi Damen, Konrad-Adenauer-Allee Buxtehude

06.04.2026 ab 15:00 Uhr Event SAGA, Schützenstraße 5 Salzhausen (Novanetz-Arena)

Wer keine Zeit hat vorbeizukommen, kann sich ganz einfach ein Set nach Hause bestellen und so Freda und anderen Betroffenen Hoffnung schenken.