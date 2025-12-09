Spender:in werdenGeld spenden
Marcel Schiller, Spieler bei FRISCH AUF! Göppingen, hält ein Wattestäbchen in der Hand.
Marcel Schiller, Spieler bei FRISCH AUF! Göppingen, hält ein Wattestäbchen in der Hand.

FRISCH AUF! Göppingen fürs Leben

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

FRISCH AUF! fürs Leben – und Du kannst genau das schenken!

„Ein kleiner Moment für Dich kann ein ganzes Leben für jemand anderes bedeuten. Gemeinsam sind wir stärker als Blutkrebs.“

- Marcel Schiller, Linksaußen bei FRISCH AUF! Göppingen.

Jeden Tag erhalten in Deutschland Menschen die Diagnose Blutkrebs. Für viele ist ein Überleben ohne lebensrettende Stammzellenspende nicht möglich. Genau hier kannst Du zum entscheidenden Unterschied werden: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Eine Collage bestehend aus zwei Bildern. Links: Ein Spieler des FRISCH AUF! Göppingen beim Jubel. Rechts: Ein anderer Spieler des FRISCH AUF! Göppingen im Spiel.

Stell Dir vor, Deine Registrierung könnte jemandem das größte Geschenk machen, das es gibt: ein zweites Leben. Die FRISCH AUF!-Familie steht für Zusammenhalt, Mut und Initiative. Gemeinsam stark mit Herz und Hand. Werte, die nicht nur im Sport zählen, sondern mitten im Leben. Jede Hilfe zählt. Werde Teil der Aktion der FRISCH AUF! MuM GmbH und der DKMS. Gemeinsam zeigen wir Blutkrebs die Rote Karte!

David Schmidt ist bereits bei der DKMS registriert und weiß, warum es sich lohnt:

„Weil es das Richtige ist. Ich würde mir, wenn ich selbst oder ein Mitglied meine Familie/Freunde betroffen wäre, auch wünschen, dass es einen registrierten Spender geben würde.“

David Schmidt, Rückraum Rechts bei FRISCH AUF! Göppingen.

Für jede neue Registrierung entstehen der DKMS Kosten in Höhe von 50 Euro. Unser Partner die Kunstgießerei Strassacker übernimmt die Kosten für 100 Registrierungen dieser Aktion. Die Registrierung ist für alle Teilnehmenden kostenlos.

Logo der Kunstgießerei Strassacker


Werde auch Du Teil einer Bewegung, die Hoffnung schenkt. Werde Teil von etwas, das weit über den Sport hinauswirkt. Mach mit!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Carla Tiedt
Spenderneugewinnung
tiedt@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE24 3605 0105 0004 7018 27
Verwendungszweck: SPO 049

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
