FRISCH AUF! Göppingen fürs Leben

FRISCH AUF! fürs Leben – und Du kannst genau das schenken!

„Ein kleiner Moment für Dich kann ein ganzes Leben für jemand anderes bedeuten. Gemeinsam sind wir stärker als Blutkrebs.“

- Marcel Schiller, Linksaußen bei FRISCH AUF! Göppingen.

Jeden Tag erhalten in Deutschland Menschen die Diagnose Blutkrebs. Für viele ist ein Überleben ohne lebensrettende Stammzellenspende nicht möglich. Genau hier kannst Du zum entscheidenden Unterschied werden: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Stell Dir vor, Deine Registrierung könnte jemandem das größte Geschenk machen, das es gibt: ein zweites Leben. Die FRISCH AUF!-Familie steht für Zusammenhalt, Mut und Initiative. Gemeinsam stark mit Herz und Hand. Werte, die nicht nur im Sport zählen, sondern mitten im Leben. Jede Hilfe zählt. Werde Teil der Aktion der FRISCH AUF! MuM GmbH und der DKMS. Gemeinsam zeigen wir Blutkrebs die Rote Karte!

David Schmidt ist bereits bei der DKMS registriert und weiß, warum es sich lohnt:

„Weil es das Richtige ist. Ich würde mir, wenn ich selbst oder ein Mitglied meine Familie/Freunde betroffen wäre, auch wünschen, dass es einen registrierten Spender geben würde.“

David Schmidt, Rückraum Rechts bei FRISCH AUF! Göppingen.

Für jede neue Registrierung entstehen der DKMS Kosten in Höhe von 50 Euro. Unser Partner die Kunstgießerei Strassacker übernimmt die Kosten für 100 Registrierungen dieser Aktion. Die Registrierung ist für alle Teilnehmenden kostenlos.





Werde auch Du Teil einer Bewegung, die Hoffnung schenkt. Werde Teil von etwas, das weit über den Sport hinauswirkt. Mach mit!