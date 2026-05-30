Ketchup im Blut – Gemeinsam gegen Blutkrebs

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf ein zweites Leben. Ein Glück, dass es Menschen gibt, die helfen wollen.

Rund um den World Blood Cancer Day am 28.05. machen die DKMS und Frittenwerk unter dem Motto „Ketchup im Blut“ auf das Thema aufmerksam und rufen dazu auf, sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren zu lassen.

Die Registrierung ist kostenlos, unkompliziert – und erhöht die Chance, dass Betroffene eine passende Spenderin oder einen passenden Spender finden. Hast auch du Ketchup im Blut?

Warum du?

Besonders junge und gesunde Menschen werden im Stammzellregister dringend benötigt. Wenn du zwischen 17 und 55 Jahre alt bist und dich gesund fühlst, kannst du dich registrieren und Teil dieser weltweiten Gemeinschaft von potenziellen Lebensretter:innen werden.

Vor Ort registrieren

Komm vorbei und registriere dich direkt im Frittenwerk Store:

30.05: Brunnenstraße 1, 10119 Berlin



Keine Zeit? Kein Problem!

Wenn du nicht vor Ort sein kannst, kannst du dir ganz einfach ein Registrierungsset nach Hause bestellen.

So funktioniert die Registrierung:

1. Online registrieren

2. Kostenloses Set nach Hause bestellen

3. Wangenabstrich machen

4. Zurückschicken

Registriere dich jetzt und bestelle dein kostenloses Set nach Hause.

Vielleicht bist du genau das „Match“, auf das jemand wartet!