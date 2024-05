TUE GUTES – RETTE AMELIA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Amelia (13) wird von ihrer Familie und ihrem Freundeskreis als echter Sonnenschein bezeichnet. Sie hat immer gute Laune und bringt alle zum Lachen. Der Teenager liebt Tiere über alles und versucht, jedem Tier zu helfen. Doch Amelia, die sich sonst so fürsorglich um andere kümmert, braucht jetzt unsere Hilfe. Denn Amelia leidet an MDS, einer Erkrankung des blutbildenden Systems. Nur durch eine Stammzelltransplantation kann das sonst so fröhliche Mädchen wieder gesund werden. Doch weltweit wurde kein:e passende:r Spender:in gefunden. Amelias Leben ist voller Träume und Hoffnungen. Sie möchte gern mit ihrer Familie einmal nach Amerika reisen. Auch vermisst sie ihre Freundinnen so sehr.

Du kannst Amelia Hoffnung schenken, dass sie wieder ganz gesund wird. Registriere dich jetzt!