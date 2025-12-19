Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Bernd und seine Frau an einem Gipfelkreuz nach einer Wanderung.
Bernd und seine Frau an einem Gipfelkreuz nach einer Wanderung.

Spender:in gesucht: Geht nicht – gibt’s nicht!

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Registrierungsaktion für Bernd aus Reichelsheim

„Wenn man meint, es geht nichts mehr, macht es Bernd irgendwie doch noch möglich” . Ein Satz von Bernds Frau Moni, der zwar eigentlich seine Alltagseinstellung beschreibt, aber gleichzeitig so viel mehr aussagt über einen Menschen, der gerade um sein Leben kämpft. Denn Bernd hat Blutkrebs. Sein Motto lautet: „Geht nicht - gibt’ s nicht!” Voller Hoffnung setzt die Familie gerade alles daran, das passenden Match für ihn zu finden. Denn um zu überleben, benötigt Bernd eine:n passende:n Spender:in für eine Stammzelltransplantation.

Wie gerne möchte er sein normales Leben zurück, seinem liebsten Hobby, dem Singen im Verein „Sängerlust” in Ober-Ostern nachgehen oder mit Frau Moni in den Alpen wandern. Familie ist für Bernd ALLES und er gilt als Liebling aller Kinder. Sein größter Wunsch? Seine Tochter im August zum Traualtar führen zu können.

Das alles geht nur, wenn Bernd gesund wird. Dafür braucht er jetzt dich. Registriere dich als Stammzellspender:in!

Links: Bernd bei einem Auftritt von seinem Chor. Rechts: Bernd mit seiner Frau bei einer Wanderung vor einer grünen Wiesen.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE77 7004 0060 8987 0009 33
Verwendungszweck: Bernd

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH