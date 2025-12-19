Spender:in gesucht: Geht nicht – gibt’s nicht!

Registrierungsaktion für Bernd aus Reichelsheim

„Wenn man meint, es geht nichts mehr, macht es Bernd irgendwie doch noch möglich” . Ein Satz von Bernds Frau Moni, der zwar eigentlich seine Alltagseinstellung beschreibt, aber gleichzeitig so viel mehr aussagt über einen Menschen, der gerade um sein Leben kämpft. Denn Bernd hat Blutkrebs. Sein Motto lautet: „Geht nicht - gibt’ s nicht!” Voller Hoffnung setzt die Familie gerade alles daran, das passenden Match für ihn zu finden. Denn um zu überleben, benötigt Bernd eine:n passende:n Spender:in für eine Stammzelltransplantation.

Wie gerne möchte er sein normales Leben zurück, seinem liebsten Hobby, dem Singen im Verein „Sängerlust” in Ober-Ostern nachgehen oder mit Frau Moni in den Alpen wandern. Familie ist für Bernd ALLES und er gilt als Liebling aller Kinder. Sein größter Wunsch? Seine Tochter im August zum Traualtar führen zu können.

Das alles geht nur, wenn Bernd gesund wird. Dafür braucht er jetzt dich. Registriere dich als Stammzellspender:in!