MAMA BRAUCHT HILFE

Registriere dich als Stammzellspender:in für Bianca!

Eigentlich würde Bianca jetzt den Sommer gemeinsam mit ihren fünf Kindern, ihrem Mann und Familienhund Idefix genießen, in der Gitarrengruppe spielen und das örtliche Kinderturnen anleiten. Doch seit Anfang Juni besteht ihr Leben nur noch aus Krankenhausaufenthalten.

Die 48-Jährige erhielt die Diagnose Blutkrebs. Die Familie berichtet:

„Für uns ist eine Welt zusammengebrochen".

Meist ist es Bianca, die für alle da ist und immer hilft, doch nun ist sie auf Hilfe angewiesen. Die alltäglichen Aufgaben übernimmt die Familie, aber um zu überleben, benötigt Bianca eine Stammzellspende.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in für die Familienmutter und andere Betroffene registrieren.