GEMEINSAM FÜR BIRGIT

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Birgit (55) aus Maintal hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht sie jetzt eine Stammzellspende.

Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich als potenzielle Lebensretter registrieren - für Birgit oder andere Betroffene.

Birgit gibt nicht auf - sie hat den Krebs schon einmal besiegt, kürzlich erst den Brustkrebs. Jetzt will sie es wieder schaffen. Damit sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, wieder tauchen gehen und die Eintracht beim Fußball anfeuern kann.

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt Geld spenden!