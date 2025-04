DON'T STOP ME NOW - GEMEINSAM GEGEN BLUTKREBS

Registriere dich für Frank als Stammzellspender:in!

Frank aus Oberhausen ist großer Queen-Fan und der Song „Don’t Stop Me Now” begleitet ihn bei seinem aktuellen Kampf gegen den Blutkrebs. „Die Diagnose hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen", sagt der 62-Jährige. Um gesund zu werden, benötigt er nun eine Stammzelltransplantation. Seinen Ruhestand hat sich Frank deutlich anders vorgestellt, als das, was jetzt auf ihn zukommt. Trotzdem will Frank diese immense Herausforderung positiv denkend meistern - denn es gibt keine andere Option! Frank hat noch viel vor in seinem Leben, möchte mit seiner Frau Carmen, seinen zwei Kindern, den zwei Schwiegerkindern (in Spe), den zukünftigen Enkeln und Hund Shadow schöne gemeinsame Tage und Reisen erleben. Alle kennen Frank als herzlichen Menschen, der immer ein offenes Ohr hat und anderen hilft - nun braucht er deine Hilfe! Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, registriere dich als Stammzellspender:in, lass dir ein Registrierungsset nach Hause schicken und schenke Frank oder anderen Betroffenen eine Chance auf ein zweites Leben!