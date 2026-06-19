GEMEINSAM FÜR KLAUS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Unser Feuerwehrangehöriger Klaus braucht unsere Hilfe! Er hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende. Um seinen genetischen Zwilling zu finden, rufen seine Familie und die Feuerwehrangehörigen von der Feuerwehr Bruchsal zur Registrierung auf.

Klaus, der sonst immer allen hilft, braucht jetzt selbst Hilfe.

Alle, die gesund sind und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen. Jede Registrierung schenkt Hoffnung – für Klaus und andere Betroffene.