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Wir sehen Klaus lächelnd auf einem Fest.
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GEMEINSAM FÜR KLAUS

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Unser Feuerwehrangehöriger Klaus braucht unsere Hilfe! Er hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende. Um seinen genetischen Zwilling zu finden, rufen seine Familie und die Feuerwehrangehörigen von der Feuerwehr Bruchsal zur Registrierung auf.

Klaus, der sonst immer allen hilft, braucht jetzt selbst Hilfe.

Alle, die gesund sind und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen. Jede Registrierung schenkt Hoffnung – für Klaus und andere Betroffene.

Links zu sehen ist Klaus als Feuerwehrmann in seiner Uniform und rechts privat auf einer Fähre.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
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Janet Mulappancharil
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