DAMIT MARC EINE ZUKUNFT HAT!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Marc (15) aus Viersen braucht dringend eine Stammzellspende - registriere dich jetzt!

Während andere Teenager Zukunftspläne schmieden, muss der 15-jährige Marc aus dem Kreis Viersen im Hier und Jetzt um sein Leben kämpfen.

Marc ist ein lebensfroher und aktiver Teenager, der seine Zeit am liebsten mit Handballspielen und Radfahren verbringt. Erwartungsvoll hat der Realschüler Zukunftspläne geschmiedet und sich auf ein bevorstehendes Praktikum gefreut, das ihn seiner Wunschausbildung als Elektriker einen Schritt nähergebracht hätte.

Doch am 25. November 2025 erhielt er die Schockdiagnose Leukämie. Seither steht seine Welt still und seine Zukunft ist ungewiss.

Nachdem die Chemotherapie nicht den gewünschten Erfolg erzielte, kann ihm jetzt nur noch eine passende Stammzellspende helfen.

Daher ruft die Freiwillige Feuerwehr Viersen, zusammen mit den Schützen der St. Udalricus Bruderschaft sowie allen Boisheimer Vereinen, die Menschen in der Region zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen auf.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich registrieren und mit einer Stammzellspende womöglich Marc oder anderen Patient:innen, die auf eine zweite Lebenschance warten, helfen. Denn nur wer registriert ist, kann als Spender:in gefunden werden und mit einer freiwilligen Stammzellspende ein Leben retten. Vielleicht auch das von Marc?

Die Registrierungsaktion vor Ort findet am 14. März 2026 von 10-15 Uhr bei der Feuerwehr Boisheim (Dilkrather Str. 2, 41751 Viersen) statt. Wer am Termin keine Zeit hat, kann sich mühelos ein Set über diese Seite nach Hause bestellen und es kostenfrei zurückschicken.