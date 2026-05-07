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Hier sieht man Markus zusammen mit seiner Partnerin an einem sonnigen Tag am See.
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EX-METALGUARD MARKUS BRAUCHT EUCH!

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Heavy Metal fürs Leben – Blutkrebspatient:innen Hoffnung schenken

Markus (56) kämpft seit vier Jahren gegen eine Form der Leukämie, Blutkrebs. Mit Medikamenten soll die Krankheit derzeit ausgebremst werden, doch es steht fest: Um zu Überleben, ist er dringend auf eine Stammzellspende angewiesen.

Deswegen rufen seine Freund:innen und sein Verein „Just for Fun e.V. 96“ gemeinsam mit seiner Familie und seiner Lebensgefährtin Heike zur Unterstützung auf. Ihre gemeinsame Bitte: "Teilt den Aufruf, bestellt euch ein Registrierungsset nach Hause und registriert euch als Stammzellenspender:innen!"

„Ich war 20 Jahre lang Metalguard auf dem Wacken Festival“, erzählt Markus. „Die Metalszene ist bekannt für ihren Zusammenhalt und ihre Solidarität. Das ist ein schönes Gefühl und gibt mir Mut.“

Macht mit – für Markus und für alle, die auf Hilfe angewiesen sind.

Hier sieht man eine Collage. Ganz links sieht man Markus vor einem riesigen Stein, daneben auf einem Rasenmäherturnier und ganz rechts im Krankenhaus.
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