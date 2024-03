GEMEINSAM FÜR MARTIN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Der lebensfrohe, großzügige, humorvolle und stets hilfsbereite Martin hat eigentlich für jedes Problem eine schnelle und einfache Lösung parat. Jetzt allerdings steht er vor einer Herausforderung, bei der er sich selbst nicht helfen kann, auch nicht seine vielen Freunde und Freundinnen.

Nach der Diagnose Leukämie, die Martin den Boden unter den Füßen weggerissen hat, benötigt er, wie viele andere Betroffene auch, eine Stammzellenspende. Hilf mit und registriere dich.

Vielleicht bist du Martins genetischer Zwilling, der dafür sorgt, dass er wieder das tun kann, was ihm am meisten Freude bereitet: Mit seiner Frau und der 3-jährigen Tochter samt Oldtimer und kleinem Campinganhänger an irgendeinem See in seiner Chiemgauer Heimat die Zeit vergessen.